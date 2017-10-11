Институт геофизики УрО РАН: строительство храма-на-воде приведет к необратимым последствиям  (ДОКУМЕНТ)

«Комитет Городского пруда» опубликовал официальный комментарий института геофизики УрО РАН относительно планов РМК и УГМК построить храм святой Екатерины в акватории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мнение ученых однозначно: «Выбор места строительства собора во имя святой Великомученицы Екатерины на акватории Городского пруда г. Екатеринбурга является крайне неудачным. По нашему мнению, следует искать другое место для возведения храма. Ошибка в этом вопросе может привести к негативным последствиям, которые в будущем исправить будет невозможно». Эксперты указывают, что геологической особенностью участка, где планируется стройка, является наличие разломных структур, в том числе глубинного разлома. «Разломы достаточно древнего заложения, но они сохраняют достаточную проницаемость, так как последующие тектонические движения часто происходят по существующим нарушениям», – отмечают геофизики, напоминая, что радоновые исследования, проведенные УрО РАН в начале 2000-х гг., выявили высокую проницаемость горных пород в зоне улицы Мельковской – Красного переулка. Действующая линия метро пересекает эту зону, и для ее безопасности производится откачка подземных вод в районе станции «Динамо». В результате откачки образовалась депрессионная воронка, над которой частично находится Городской пруд. Бурение скважин и забивка свай может привести к поступлению воды из Городского пруда в зону депрессионной воронки и к изменению всей схемы циркуляции подземных вод. Установка свай также может послужить толчком к возобновлению подвижек вдоль разломов. «С такими подвижками жители города уже сталкивались при прокладке тоннеля метро, когда возникли трещины в стенах домов (на улицах Мельковской и Красном переулке, – прим. ред.)», – пишут ученые.

В институте также сообщают, что на предварительной стадии обсуждения проекта к специалистам институтов УрО РАН, в том числе геофизикам, за проведением экспертизы никто не обращался.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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