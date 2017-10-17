Что с храмом? Он утонул. Медники сорвали крупнейший после храма Христа Спасителя строительный проект

Сразу из нескольких источников сегодня стало известно, что строительство скандального храма-на-воде в Екатеринбурге отменяется – его перенесут на сушу в районе «Динамо», либо на иной участок, где строение уже не будет столь заметным и уже не станет «брендом, объединяющим всех горожан». Невольно своего рода точку в проекте поставил Эдуард Россель откровенно издевательским предложением вместо храма установить на насыпном острове в акватории Городского пруда статую святой Екатерины – размером со статую Свободы «с протянутой рукой». СМИ, поддерживающие идею строительства храма, пытались подать откровенный троллинг со стороны экс-губернатора как своего рода логическое развитие проекта, но, зная характер Росселя и его любовь к подколкам в отношении общества, верилось в это с трудом.

И сегодня источники сообщают, что храм таки будет построен, но уже на суше – скорее всего, в районе комплекса «Динамо», и не будет иметь столь пеструю расцветку. По сути, все превратится в стройку очередной церкви в не самом приметном месте, которое способно заинтересовать только самых ярых прихожан.

Если верить источникам, то идеологи строительства – «Русская медная компания» и нанятый ей пиарщик Александр Андреев, возглавивший Фонд святой Екатерины, своим партнерам из числа менее приметных бизнес-структур заявляют, что изначально проект подразумевал строительство именно на суше. Если это так, то это своего рода попытка сохранить хорошую мину, которая по-человечески вызывает понимание и даже сочувствие, но не умаляет того факта, что Акела промахнулся.

Все началось с крайне агрессивной PR-политики РМК, которая любого противника строительства храма воспринимала исключительно как врага и не стеснялась использовать правоохранительные органы и бойцов своего ЧОПа как «титушек», нападавших на протестующих. Действие родило противодействие – многочисленные акции по обниманию городского пруда собирали неизменно больше тысячи человек – такого ресурса не было даже у медников.

Полторы тысячи человек в третий раз обняли Городской пруд

Структуры Андрея Козицына в ходе конфликта держали нейтралитет, в то время как для «алтушкинцев» это стало чем-то вроде Великой войны за Храм, в эту армию начали рекрутировать весьма сомнительные общественные группы. Все для фронта, все для победы.

Статус спора и его острота неожиданно повысились в первых числах сентября. В город приехал епископ Тихон Шевкунов – персона номер два по влиянию внутри РПЦ, претендующая на номер первый. Личный духовник президента Владимира Путина. Его целью приезда на Урал стало открытие мультимедийного музея «Россия – моя история». Важно отметить, что по неизвестным причинам на открытие музея из представителей бизнеса был допущен только представитель ПАО «Газпром». Ни представителей УГМК, ни РМК среди массы участников открытия музея не было. Вынужденно комментируя строительство храма (при противодействии пресс-секретаря губернатора) Шевкунов не стал транслировать четкую позицию по поводу храмовой затеи медников. Поскольку, будучи человеком весьма информированным, прекрасно знал о зреющем в городе конфликте и не стремился становиться его участником.

То же самое можно сказать и о губернаторе Евгении Куйвашеве, который попал в крайне неудобное положение с репликой про «общественных террористов» – защитников пруда. Произошло это в разгар избирательной кампании, и многие из окружения губернатора утверждают, что это была случайность: мол, Куйвашев не стремился кого-либо оскорблять, скорее, это была реплика друга в поддержку Алтушкина, но в политике дружба имеет предел. И становиться участником конфликта – вряд ли было в интересах губернатора.

6 и 7 сентября в одном из рекламных агентств города появился Сергий Алиев, прославившийся как ярый поклонник императора Николая Второго и противник фильма «Матильда» – автор киноопуса «Оболганный государь». Он заказал печать пяти билбордов о царе-искупителе. Случилось это спустя несколько дней после того, как царебожник Денис Мурашов на УАЗе, нагруженном бочками с бензином и сжиженным газом, поджег ККТ «Космос», протестуя, как он потом пояснил против фильма про балерину и царя. Так совпало, что одним из товарищей Алиева оказался Алексей Титов – исполнительный директор RCC Рromotion – дочерней компании РМК. Титов изъявил желание профинансировать 50 (!) плакатов вместе с арендой стоек под ними на весь сентябрь. По словам Алиева, Титов исповедует язычество, что не помешало ему оскорбиться «Матильдой». В качестве байер-агентства была выбрана группа компаний «Дельтаплан». После публикации «Нового Дня» на эту тему Титов очень быстро перезвонил автору, сообщив, что РМК не будет участвовать в «сомнительных проектах». Такая скорая и даже нервическая реакция, думается, могла возникнуть только после оперативного вмешательства спецслужб. Алиев потом сообщил журналистам, что его самого вызвали в ФСБ, а Титов был вынужден отказаться от проекта с билбордами после «неприятного разговора» с РМК.

Зачем маститому бизнесмену Игорю Алтушкину нужен был проект с билбордами? Можно только гадать. Неясно и то, кто посоветовал члену списка Forbes пойти на такой шаг, который однозначно уравняет в глазах общества проект строительства храма-на-воде с поддержкой секты царебожников, использующей методы организаций вроде «Хаммас» и ИГИЛ (запрещена в России).

Есть версия, что это была своего рода попытка проявить лояльность и все-таки обратить на себя внимание уже улетевшего в Москву епископа Шевкунова. Именно с его осуждения «Матильды», а не с Натальи Поклонской, вопреки общественному мнению, началась баталия с выходом в прокат фильма.

Но реакция была обратной. Для Кремля. Нараставший конфликт, который питали две опасные струи – недовольство горожан и религиозная увлеченность, – похоже, на Старой площади привел к мнению, что это чревато нешуточными столкновениями. Что крайне нежелательно перед выборами президента в городе, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Фактически это был матч-реванш по строительству храма святой Екатерины в месте, вновь не устраивающем горожан. Как и в 2010-м на площади Труда. И он вновь проигран, благодаря самонадеянности пиарщиков, считающих, что деньги и административный ресурс побеждают в игре, где ум и сообразительность важнее, чем врезать по воротам посильнее.

А там уж если не попал, то всегда можно сказать, что ворота кривые. И предложить повторить – за новый гонорар.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

Что делать с явкой в 7% и бунтующей молодежью: регионам поставили задачи перед выборами президента. / Скажу как губернатор губернатору – Бурков и Куйвашев обменялись любезностями и просьбами. Слух дня. / Коллеги Романа Шадрина считают, что установку памятников-могил в ЦПКиО нужно было обсудить с горожанами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»