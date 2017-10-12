Сельский поп огородил колодец сваренными между собой надгробиями (ФОТО, ВИДЕО)

Жители района Гортоп в городе Сухой Лог пожаловались на своего эксцентричного соседа, настоятеля храма Рождества Христова Бориса Бароева, который установил на улице Свободы напротив жилых домов странную инсталляцию – конструкция сварена из металлических надгробий.

«Служитель церкви поставил кладбищенский памятник по улице Свободы, чему жители улицы крайне недовольны, ведь на улице очень много детей, которые ходят возле него, играют, не понимая, что это и для чего это тут стоит. Он отказывается убирать это сооружение вопреки всем жителям данной улицы. Поставил он это не на своей территории», – пожаловалась местная жительница Екатерина Демина в паблике «Типичный Сухой Лог».

Фото со страницы Бориса Бароева «ВКонтакте»

По ее словам, таким необычным способом он решил закрыть колодец. Призывам соседей прикрыть колодец чем-то менее пугающим, чем кладбищенский металлолом, священник отказался.

Журналисты местной газеты «Знамя Победы» после письма в редакцию съездили на улице Свободы, чтобы поговорить с Бароевым. Тот встретил их с видеокамерой. Запись беседы с корреспондентом (несколько отретушированную) священник выложил на своей странице «ВКонтакте». «Он считается наш колодец, сейчас он приводится в идеальное состояние – он был поднят на уровень камня, хотим оштукатурить. В течение двух лет руки не доходили», – рассказал журналистке автор инсталляции.

Встреча священника с журналистами

По его словам, до этого он обозначал колодец другим символом – крестом. Его слова подтвердили соседи, которые рассказали, что и этот «знак» был с кладбища. Но, по словам Бароева, к нему с жалобами соседи не обращались. Он сообщил, что написал письмо мэру Сухого Лога Роману Валову, чтобы он разрешил оставить конструкцию до середины декабря.

Фото из группы «Типичный Сухой Лог» «ВКонтакте»

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