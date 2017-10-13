Инсталляцию священника из надгробий сломал главный архитектор города. В деле разбирается полиция

В Сухом Логу продолжается удивительная история, раскрутившаяся вокруг инсталляции местного священника. Напомним, ранее жители города пожаловались на то, что на улице Свободы служитель культа огородил колодец конструкцией из сваренных между собой металлических надгробий. Творческой инициативы священника Бориса Бароева сухоложцы не оценили. Как и главный архитектор города Дмитрий Чебыкин, который, по некоторым данным, собственноручно снес инсталляцию. Получить комментарий на сей счет у самого г-на Чебыкина не удалось, рабочий телефон архитектора не отвечает.

В свою очередь, по данным «Нового Дня», автор конструкции обиделся на такое непочтительное отношение к своей работе и написал заявление в полицию на главного архитектора. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области факт поступившей в органы внутренних дел жалобы подтвердили. Там отметили, что по заявлению священнослужителя проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Свердловская область, Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

Свердловская область, Сухой Лог. Другие новости 13.10.17

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