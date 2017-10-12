Сезон клещей в Свердловской области не закончен: всего покусано 30 тысяч человек

В больницы Свердловской области до сих пор обращаются пострадавшие с укусами клещей – последний случай был зарегистрирован на прошлой неделе. Всего с марта пострадало почти 30 тысяч человек, клещевой энцефалит обнаружен у 107 пострадавших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, этим летом от клещей пострадали на 14% больше людей, чем прошлым, – всего 29766 человек, среди которых 5270 – это дети.

«Клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 107 жителей Свердловской области, показатель заболеваемости составил 2,58, что на 11% выше уровня 2016 года, и на 9% ниже среднемноголетних уровней заболеваемости. Более половины заболевших – в Екатеринбурге. За весь сезон два человека от энцефалите умерли, оба заболевшие были старше 65 лет и без прививки. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» зарегистрирован у 624 человек, что в 1,2 раза выше 2016 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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