Жительница Екатеринбурга сняла с собаки клеща – за окном декабрь и -14 градусов (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга сегодня после прогулки сняла с собаки живого клеща. Почему-то членистоногое не уснуло и едва не впилось в животное. Напомним, на улице – середина декабря, а за окном минус 14 градусов.

Как рассказала РИА «Новый День» жительница Екатеринбурга, она сегодня гуляла со своей собакой в черте города. Никуда за пределы не ездила. И после прогулки сняла с собаки клеща.

«Клещ живой. Не понятно, как он выжил при таком морозе, под снегом», – отметила екатеринбурженка.

Впрочем, случаи укусов клещей часто регистрируются в Свердловской области еще с февраля, то есть тоже при минусовых температурах. Так что это не единичный случай. Напомним, в этом году с марта по конец октября клещи покусали 29766 человек, среди которых 5270 – это дети. От укусов пострадали на 14% больше людей, чем годом ранее. «Клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 107 жителей области. За весь сезон два человека от энцефалите умерли, оба заболевшие были старше 65 лет и без прививки. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» зарегистрирован у 624 человек, что в 1,2 раза выше 2016 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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