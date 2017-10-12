Суд назначил дату разбирательству по иску к «лесному заводику Мишарина» на 6,9 млн

Арбитражный суд назначил дату судебного разбирательства по иску с департаменпа с лесного хозяйства к компании «Аргус СФК», которую считают совместным бизнесом семьи Мишариных и Суровикиных (Сергей-Суровикин – командующий воинским контингентом в Сирии).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее уведомление появилось в картотеке Свердловского арбитражного суда. Госучреждение требует с компании сумму в 6 млн 894 тыс. 982 рубля.

По мнению истца – это долг за аренду земельных участков в поселке Восточный плюс пеня. Ответчик отзыв на иск не предоставил. Судья Трухин назначил дело к судебному разбирательству на 22 ноября.

Напомним, ранее департаменту удалось взыскать с компании долг по аренде в размере 13,5 млн рублей, возникший из-за отмены 50% льготы по аренде лесных участков и начисленный задним числом с 2016 года за предыдущий период.

Акционерами предприятия являются дочь нынешнего первого вице-президента ОАО «РЖД» Александра Мишарина Анастасия и жена командующего российским воинским контингентом в Сирии Анна Суровикина.

Восточный – Екатеринбург, служба информации

Восточный – Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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