СМИ: Служивший на Урале и в Сирии генерал станет главкомом ВКС

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал Сергей Суровикин в скором будущем может приступить к исполнению обязанностей главнокомандующего воздушно-космических сил (ВКС).

О том, что генерал Суровикин может стать новым главкомом ВКС, сообщил «Ъ» со ссылкой на свои источники в руководстве Минобороны. Ранее собеседники издания отмечали, что новое назначение генерала Суровикина следует рассматривать как «награждение за достойную службу в Сирии».

С 2010 по 2012 годы Сергей Суровикин служил в Екатеринбурге, на посту начальника штаба Центрального военного округа, после чего был переведен в Восточный военный округ, хотя некоторые источники прочили ему должность начальника военной полиции. На Урале генерала Суровикина запомнили в основном благодаря его супруге: Анна Суровикина была близкой подругой бывшего губернатора Александра Мишарина и его супруги Инны, и, по слухам, пыталась использовать эту дружбу для решения личных бизнес-задач. В Свердловской области она и дочь экс-губернатора владеют лесоперерабатывающим предприятием ЗАО «Аргус-холдинг».

Фото arms-expo.ru

Москва, Екатеринбург, служба информации

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