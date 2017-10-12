По иску прокуратуры суд обязал ликвидировать опасную свалку в районе аэропорта Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура подала иск о ликвидации свалки с пищевыми отходами в районе аэропорта Кольцово, о которой «Новый День» впервые написал полтора года назад.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, на полигоне твердых бытовых отходов МУП «ЖКХ Западное», в 8 км к югу от контрольной точки аэродрома Екатеринбург (Кольцово) складировали бытовые и пищевые отходы, над которыми кружили стаи птиц. Это представляло реальную опасность и угрозу у безопасности полетов воздушных судов.

В итоге Свердловским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МУП ЖКХ «Западное» обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок, которое рассмотрено и требования прокурора удовлетворены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

Полиция Екатеринбурга задержала банду, причастную к 11 разбойным налетам на салоны сотовой связи. / В Серове будут судить «менеджера», «электрика» и «газовика», совершившего серию краж у пенсионеров. / «В чужих детях видит свою дочь»: в Тавде на судебном процессе допросили маму 7-летней девочки, которую загрызли собаки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»