Четверг, 12 октября 2017, 13:22 мск

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По иску прокуратуры суд обязал ликвидировать опасную свалку в районе аэропорта Кольцово

По иску прокуратуры суд обязал ликвидировать опасную свалку в районе аэропорта Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура подала иск о ликвидации свалки с пищевыми отходами в районе аэропорта Кольцово, о которой «Новый День» впервые написал .

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, на полигоне твердых бытовых отходов МУП «ЖКХ Западное», в 8 км к югу от контрольной точки аэродрома Екатеринбург (Кольцово) складировали бытовые и пищевые отходы, над которыми кружили стаи птиц. Это представляло реальную опасность и угрозу у безопасности полетов воздушных судов.

В итоге Свердловским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МУП ЖКХ «Западное» обязанности прекратить складирование отходов и очистить земельный участок, которое рассмотрено и требования прокурора удовлетворены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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