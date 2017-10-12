ТЦ «Максидом» отказали в исковых требованиях к администрации Екатеринбурга и ГИБДД

Свердловский арбитражный суд отказал строительному гипермаркету «Максидом» в исковых требованиях к администрации Екатеринбурга и областному управлению ГИБДД. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истец требовал разблокировать проезд к своему ТЦ, который перекрыли бетонными блоками, и обязать чиновников оборудовать регулируемый пешеходный переход. По оценкам ретейлера, в результате он ежедневно теряет до 300 тыс. руб. выручки. Ответчики подчеркивали, что работы по обеспечению безопасности на дороге должен произвести сам собственник.

Экстренные меры были предприняты после поступившей в ГИБДД жалобы от местного жителя. Он указал, что после ввода в эксплуатацию торгового центра значительно возросла интенсивность движения транспорта, а для пешеходов здесь не предусмотрена «зебра». По словам начальника отдела дорожного надзора областного управления ГИБДД Дмитрия Кузнецова, ТЦ должен был поставить на проезжей улице светофор и другие дорожные элементы, но этого сделано не было вопреки проектной документации. Поэтому Госавтоинспекция выдала предписание, и проезд на территорию ТЦ летом этого года перекрыли. ООО «Максидом» требовало признать незаконным это решение. Коммерсанты также указывали на «незаконное бездействие горадминистрации», которая не занималась обслуживанием дорог в части организации безопасности.

В мэрии между тем придерживаются мнения, что оборудовать регулируемый пешеходный переход должен был застройщик. Тот, в свою очередь, утверждает, что оборудовал переход в соответствии со всеми требованиями, однако неизвестные произвели его демонтаж.

Напомним, аналогичные меры два года назад гаишники предпринимали в отношении ТЦ «Комсомолл», в результате чего из торговой точки ушли арендаторы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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