Противостояние ТЦ «Максидом» с ГИБДД и мэрией из-за блокировки подъезда дошло до суда

Свердловский арбитражный суд приступил к рассмотрению иска строительного гипермаркета «Максидом» к администрации Екатеринбурга и областному управлению ГИБДД. Истец требует разблокировать проезд на территорию своего торгового центра, который городские власти перекрыли бетонными блоками, а также обязать город оборудовать регулируемый пешеходный переход. По оценкам ритейлера, в результате он ежедневно теряет до 300 тыс. руб. выручки. Ответчики подчеркивают, что работы по обеспечению безопасности на дороге должен произвести сам собственник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экстренные меры были предприняты после поступившей в Госавтоинспекцию жалобы от местного жителя. Он указал, что после ввода в эксплуатацию торгового центра значительно возросла интенсивность движения транспорта, а для пешеходов здесь не предусмотрена «зебра». По словам начальника отдела дорожного надзора областного управления ГИБДД Дмитрия Кузнецова, ТЦ должен был поставить на проезжей улице светофор и другие дорожные элементы, но этого сделано не было вопреки проектной документации.

В настоящее время ООО «Максидом» требует признать незаконным предписание, которое ГИБДД выдало в июле 2017 году владельцу муниципальных дорог – администрации города. «Мы требуем не только признать незаконным само предписание, но и признать незаконным бездействие горадминистрации, которая не занималась обслуживанием дорог в части организации безопасности: обустройство пешеходных переходов, установки светофоров», – приводит газета «Коммерсант» заявление ритейлера.

В горадминистрации считают, что оборудовать регулируемый пешеходный переход должен был застройщик. Тот, в свою очередь, утверждает, что оборудовал переход в соответствии со всеми требованиями, однако неизвестные произвели его демонтаж.

Напомним, аналогичные меры два года назад гаишники предпринимали в отношении ТЦ «Комсомолл», в результате чего из торговой точки ушли арендаторы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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