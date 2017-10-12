Инспекторам ГИБДД разрешили курить при общении с водителями

Министерство внутренних дел РФ утвердило новый административный регламент, который подробно описывает работу сотрудников ГИБДД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 20 октября текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с представленной ранее для общественного обсуждения версией документ практически не изменился. За исключением того, что из окончательного варианта регламента пропал запрет на курение при общении инспектора с водителем. В действующем регламенте его также не было, но МВД планировало запретить курение на стадии обсуждения проекта.

Теперь инспектор также сможет остановить автомобиль для проверки документов не только на стационарном посту. Если водителя отправляют на медицинское освидетельствование, то при отрицательном результате полицейские будут обязаны вернуть его к машине.

В форме протокола об административном правонарушении добавили пункт о том, что водителя можно, по его желанию, уведомить о месте и времени дела по SMS.

Кроме того, в регламенте оговаривается то, как сотрудник ГИБДД должен разговаривать с водителями. Инспектору нельзя говорить в пренебрежительном тоне, быть заносчивым, предъявлять неправомерные и незаслуженные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение. Сотруднику предписывалось воздержаться от «высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений».

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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