В Первоуральске конкурс по избранию главы города вышел на финишную прямую

В Первоуральске завершила работу комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ко второму этапу конкурса осталось только два претендента: и.о. главы администрации Валерий Хорев и управляющий делами администрации Александр Анциферов. Обе кандидатуры вынесены на рассмотрение Первоуральской думы. 26 октября депутаты сделают окончательный выбор, после чего «двуглавая» схема муниципальной власти в этом городе уйдет в прошлое.

Отметим, что в состав конкурсной комиссии входили управляющий Западным управленческим округом Виталий Вольф, директор департамента внутренней политики области Антон Третьяков, замдиректора департамента кадровой политики. Елена Хазова. Первоуральск в комиссии представляли депутат заксо Алексей Дронов, а также депутаты Первоуральской думы и почетные граждане Дмитрий Кобелев, Эдуард Вольхин, Наталья Воробьева и Николай Шайдуров.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 13.10.17

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