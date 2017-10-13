Пятница, 13 октября 2017, 10:53 мск

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Жители уральского села, отрезанного от мира из-за рухнувшего моста, написали письмо Путину

Жители уральского села, отрезанного от мира из-за рухнувшего моста, написали письмо Путину
Фото – группа «Взаимопомощь на дорогах (Серов)» в сети «ВКонтакте»

Жители свердловского села Филькино, отрезанные от «большой земли» из-за рухнувшего под КамАЗом единственного моста через реку Каква, обратились к президенту России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадавшие рассказали о своей беде. Письмо уральцы отправили через сайт президента РФ Владимира Путина. Им пришел ответ о том, что их обращение перенаправлено в правительство Свердловской области. Однако пока региональные власти не выходили на авторов жалобного послания.

С момента . Но восстановительные работы на месте ЧП до сих пор не начаты. Это притом, что отрезанными от «большой земли» оказались пять семей, часть – многодетные. Среди изолированных селян находится женщина на последних сроках беременности. Дети по-прежнему не ходят в школу, сидят по домам. Местные жители сообщают, что ходят сейчас на свой страх и риск по одному уцелевшему бревну моста. При этом они обвиняют во лжи и. о. главы администрации Серовского городского округа Вячеслава Семакова, заявившего о том, что якобы предлагал жителям села временное переселение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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