На Урале под грузовиком рухнул мост: от «большой земли» отрезаны несколько семей (ФОТО)

В Свердловской области около села Филькино под КамАЗом рухнул автомобильный мост. Деревянный путепровод, прокинутый через реку Каква, не выдержал веса многотонного автомобиля, груженного щебнем. В результате ЧП водитель не пострадал, но отрезанными от «большой земли» оказались несколько семей, живущих на правом берегу реки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации отдела ГО и ЧС администрации Серовского городского округа, в настоящее время грузовик продолжает лежать перевернутым в реке. Вопрос о его эвакуации решить крайне затруднительно. Уже установлено, что водитель КамАЗа заехал на мост по ошибке. «По нему даже на легковушках боялись ездить. А грузовики на улице Кирпичной, где находится многострадальный прогнивший мост, и вовсе не появляются. Шофер КамАЗа неместный и свернул не туда», – рассказали нашему агентству в серовской мэрии.

По сведениям чиновников, на правом берегу реки оказались отрезанными от цивилизации пять семей, часть – многодетные. Из-за обрушения моста несколько детей не пошли сегодня в школу. Не исключено, что учебный процесс для них в принципе приостановлен на неопределенный срок. При этом одной из женщин скоро рожать и, видимо, в больницу ее придется доставлять на лодке. «Скорая помощь сама никак сейчас не доедет до нее. Автомобильный путь к отрезанным от «большой земли» откроется только зимой, когда появится ледовая переправа», – добавляют чиновники. В ближайших планах администрации – развернуть над рекой пешеходный мост, но сколько это займет времени, никто не берется.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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