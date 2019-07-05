Жители Филькино не дождались моста от властей и строят его сами

Жители села Филькино в Серовском городском округе решили сами построить мост, так и не дождавшись помощи от местных властей, которые ограничились тем, что выдали людям лодку и паромщика. Единственная переправа через Какву обрушилась под КамАЗом осенью 2017 года. В результате ЧП никто не пострадал, но отрезанными от большой земли оказались семьи, живущие на правом берегу реки.

«Очередное издевательское решение созданной администрацией проблемы. Нам снова выдали лодку и в расписании ее работы немного увеличили время – теперь не два раза в сутки, а три раза. Какая щедрость с их стороны. Лодочная переправа открылась после того как СК возбудил уголовное дело в отношении администрации, сразу нашелся лодочник. Когда нам лодочная переправа была действительно нужна, ее не было! А сейчас, когда у каждого куплена своя лодка и вода в реке спала и лодочная переправа нам не нужна, нам ее организовали. С какой целью? Пока чиновники таким способом пытаются решить проблему, мы скинулись и на свои деньги, своими силами и с помощью односельчан, которые часто тут бывают, делаем новый переход через реку», – написала в своем фейсбуке жительница Филькино Анастасия Пристав.

Напомним, свердловские следователи действительно возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» после истории с разрушением моста через реку Какву. «Как полагает следствие, представителями органа местного самоуправления, знающими о сложившейся неблагоприятной для граждан ситуации, до настоящего времени не принято мер по обеспечению людей переправой через реку Каква, отвечающей требованиям безопасности», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, виновные в ситуации, которая повлекла «угрозу жизни и здоровью жителей села Филькино».

Местные жители, так и не дождавшиеся помощи чиновников, действительно сами купили лодки, чтобы в теплое время переправляться на другой берег. Позднее администрация района провела конкурс и заключила договор на организацию временной переправы. За то, что людей будут перевозить с одного берега на другой, бюджет заплатит 141 тысячу рублей. Срок контракта истекает 30 сентября, и, как следует из заявления жительницы Филькино, особенно эта услуга сельчанам не нужна.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

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