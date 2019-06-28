Чиновникам грозит уголовка за историю с разрушенным мостом в селе Филькино

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» после истории с разрушением моста через реку Каква в Серовском районе.

Переправа вышла из строя весной прошлого года. Жители села Филькино оказались, по сути, отрезаны от большой земли. «Как полагает следствие, представителями органа местного самоуправления, знающими о сложившейся неблагоприятной для граждан ситуации, до настоящего времени не принято мер по обеспечению людей переправой через реку Каква, отвечающей требованиям безопасности», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, виновные в ситуации, которая повлекла «угрозу жизни и здоровью жителей села Филькино». Тем временем, местные жители, так пока и не дождавшиеся помощи чиновников, сами купили лодку, чтобы в теплое время переправляться на другой берег. Позднее администрация района провела конкурс и заключила договор на организацию временной переправы. За то, что людей будут перевозить с одного берега на другой, бюджет заплатит 141 тысячу рублей. Правда, срок контракта истекает 30 сентября. Что будет после этой даты, пока лед на Какве еще не встанет, пока не сообщается.

История с разрушенным мостом в Филькино – не единственный пример бездействия чиновников в Серове. Ранее местные жители с 2009 года просили у них отремонтировать ветхий мост через ту же реку Какву, который соединяет поселок Чкаловский с дорогой, ведущей в коллективные сады и другие районы (ближайшая переправа находится почти в полутора километрах, и от нее нельзя добраться до садов). Просьба не была услышана, и люди собрали 150 тысяч рублей на стройматериалы и сами отремонтировали мост. Этой историей также заинтересовались следователи – сейчас проводится проверка. Позднее мэр Василий Сизиков заявил, что в третьем квартале 2019 года будет проведено обследование моста, после чего будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

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