«Они внесли посильный вклад», – мэр Серова, где жители сами отремонтировали мост, заявил, что достиг с ними взаимопонимания

Жители города Серова, устав от обещаний местных властей отремонтировать ветхий мост через реку Какву, сделали это самостоятельно. Люди собрали деньги – около 150 тысяч рублей, чтобы провести работы, поскольку мост соединяет поселок Чкаловский (район Лесозавода) с дорогой, которая ведет в коллективные сады и другие районы. Другая ближайшая переправа находится почти в полутора километрах, и от нее нельзя добраться до садов.

Историей заинтересовались сначала местные СМИ, затем – федеральные телеканалы, а после и Следственный комитет РФ. Областное управление ведомства организовало доследственную проверку по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа. «В ходе проверки будет выясняться, поступали ли ранее в адрес администрации Серовского городского округа обращения от граждан по вопросу ремонта указанного моста, выделялись ли на реконструкцию (и должны ли были выделяться) какие-либо бюджетные средства. Для установления всех обстоятельств планируется опросить как местных жителей, так и должностных лиц администрации, истребовать и изучить соответствующую финансовую документацию. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Затем мэр Серова Василий Сизиков встретился с активистами, которые ремонтировали мост. Они объяснили, что обращались в управу с 2009 года, однако тогда им ответили, что переправа – бесхозная. В 2014 году позиция администрации поменялась, мост все же взяли на баланс, но ремонта местные жители так и не добились. На встрече с активистами Сизиков заявил, что приступить к работам планировали в 2020 году, подготовить проект, попросить финансовой помощи у правительства области. «Потому что местный бюджет это не потянет. Пролет 60 метров – это серьезное сооружение. Проектные работы будут стоить 2,5-3 миллиона», – цитирует мэра серовский «Глобус».

Но уже сегодня позиция Сизикова изменилась. Из-за огласки мэра вызвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ему глава Серова доложил, что «достиг взаимопонимания с жителями». «Они внесли свой посильный вклад [в строительство моста]. Мы, в свою очередь, как и было запланировано, приступили к работе с дорогой: сделаем планировку, отсыпем щебнем. В третьем квартале 2019 года мы проведем обследование моста, после чего будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации. У нас есть четкое понимание: мост нам нужен, этот проект мы реализуем», – приводит слова Сизикова департамент информполитики Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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