Решение проблемы в Филькино: вывозить мусор дорого – поставим контейнер, потом переселим людей

Жителям заречной части села Филькино, которые уже два года живут без прямого сообщения с «большой землей», все же не придется носить свой мусор в соседнее село.

Как рассказал РИА «Новый День» заместитель председателя Серовской думы Александр Якимов, на том берегу, где проживают всего две семьи (восемь человек), будет установлен контейнер для ТКО, мусор из которого будет вывозиться по мере накопления. Депутат пояснил, что дорога до Филькино в обход реки есть, только она длиннее прямой. «По ней туда уже возили дрова», – сообщил он. А летом можно будет переправлять грузы и на лодке. Вывозом ТКО будет заниматься муниципальное предприятие «Серовавтодор», сообщил Александр Якимов. Он также пояснил, что период половодья эта территория имеет большие риски затопления. В связи с этим прорабатывается вопрос об отселении людей на другой берег. Напомним, в октябре 2017 года около села Филькино под КамАЗом рухнул автомобильный мост. Деревянный путепровод, перекинутый через реку Какву, не выдержал веса многотонного автомобиля, груженного щебнем. В результате ЧП никто не пострадал, но отрезанными от «большой земли» оказались несколько семей, живущих на правом берегу реки.

Как уже сообщал «Новый День», ранее об абсурдной ситуации рассказал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Дмитрий Ионин. «Дорога в Филькино все никак не придет, зато уже пришли новые поборы с жителей за вывоз ТКО. В конце января в Филькино приехал замглавы города Вячеслав Семаков. Люди задали ему логичный вопрос: если к деревне больше нет дороги (!), то как будут вывозить мусор, платежки за который людям уже выставили? Со слов жителей, высокопоставленный чиновник предложил им... относить мусор по зимнику в соседний поселок Медянкино. А уже там, когда-нибудь, поставят контейнеры, за вывоз мусора из которых люди уже должны заплатить! Хотя это другой поселок, и идти до него нужно приличное расстояние. Впрочем, возмущенным жителям сказали, что они могут ничего никуда и не уносить, а... просто платить и ничего не делать!» – написал депутат.

Отметим, что обслуживает указанную территорию тюменская компания «Рифей», которую относят к структурам энергетиков-олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. У фирмы самые высокие ставки платы за обращение с ТКО в Свердловской области. Один житель частного дома должен платить 160,71 рубля. Если в доме зарегистрированы, например, три человека, то плата умножается на три.

Серовский округ, служба информации

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