Чиновник предложил людям относить мусор в соседнее село: мусоровоз не проедет

Жителям села Филькино (Серовский район) чиновники предложили относить свои мешки с мусором по зимнику к соседям, потому что прямой дороги до Филькино нет и мусоровоз туда приехать не может.

Об абсурдной ситуации рассказал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Дмитрий Ионин. «Дорога в Филькино все никак не придет, зато уже пришли новые поборы с жителей за вывоз ТКО. В конце января в Филькино приехал замглавы города Вячеслав Семаков. Люди задали ему логичный вопрос: если к деревне больше нет дороги (!), то как будут вывозить мусор, платежки за который людям уже выставили? Со слов жителей, высокопоставленный чиновник предложил им... относить мусор по зимнику в соседний поселок Медянкино. А уже там, когда-нибудь, поставят контейнеры, за вывоз мусора из которых люди уже должны заплатить! Хотя это другой поселок, и идти до него нужно приличное расстояние. Впрочем, возмущенным жителям сказали, что они могут ничего никуда и не уносить, а... просто платить и ничего не делать!» – написал депутат.

Отметим, что обслуживает указанную территорию тюменская компания «Рифей», которую относят к структурам энергетиков-олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. У фирмы самые высокие ставки платы за обращение с ТКО в Свердловской области. Один житель частного дома должен платить 160,71 рубля. Если в доме зарегистрированы, например, три человека, то плата умножается на три.

Напомним, в октябре 2017 года около села Филькино под КамАЗом рухнул автомобильный мост. Деревянный путепровод, перекинутый через реку Какву, не выдержал веса многотонного автомобиля, груженного щебнем. В результате ЧП никто не пострадал, но отрезанными от «большой земли» оказались несколько семей, живущих на правом берегу реки. Пострадавшие рассказали о своей беде Владимиру Путину, отправив письмо через сайт президента РФ. Им пришел ответ, что обращение перенаправлено в правительство Свердловской области. Новый мост до сих пор не построен, а люди, чтобы попасть на другой берег реки, вынуждены идти 10 км по лесу в обход, до зимника.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 25.02.19

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