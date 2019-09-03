Серовские власти: упавшая часть моста в Филькино поднята, но он еще не достроен (ФОТО)

Администрация Серова заявила, что подтопленную часть строящегося моста через реку Какву в селе Филькино уже подняли. Но ходить по нему еще нельзя.

«По данным администрации Серовского городского округа, часть конструкций строящегося моста через реку Какву, подтопленная накануне из-за застрявшего бревна, оперативно восстановлена. Работы завершены в 23:00 по местному времени 2 сентября», – сообщили РИА «Новый День» в мэрии.

При этом там подчеркивают, что мост еще не готов, и его строительство будет продолжено после понижения уровня воды в реке. «После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», – обещают чиновники.

Местная жительница Анастасия Пристав рассказала «Новому Дню», что рабочие разрешили людям пользоваться мостом, но после вчерашнего инцидента они опасаются, что может что-то произойти, так как работы еще не закончены.

Напомним, единственная переправа через Какву обрушилась под КамАЗом осенью 2017 года. В результате ЧП никто не пострадал, но отрезанными от большой земли оказались семьи, живущие на правом берегу реки. В июле жители Филькино решили сами построить мост, так и не дождавшись помощи от местных властей, которые ограничились тем, что выдали людям лодку и паромщика. Но самодельное сооружение простояло меньше месяца – его смыло. В минувшую субботу, 31 августа, местные власти начали установку понтонного моста, но уже 1 сентября часть его обрушилась. По версии мэра Василия Сизикова – из-за попавшего в конструкцию бревна.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 03.09.19

Рабочая группа по храму снова приступает к обсуждению площадки (ФОТО, трансляция). / Подросток попал под машину, перебегая дорогу на красный свет. / В Орджоникидзевском округе вчера досрочно проголосовали 29 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»