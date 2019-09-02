Новый мост в Филькино упал, простояв два дня (ФОТО)

Не успели жители серовского села Филькино обрадоваться, что две части села, расположенные на разных берегах реки Каквы, наконец соединили мостом, как он рухнул.

Как рассказала РИА «Новый День» жительница Филькино Анастасия Пристав, понтонный мост установили в субботу, а уже в понедельник утром люди увидели, что он рухнул. «Даже тот мост, который мы сами летом делали, и то дольше простоял, несколько недель. Будем теперь, как раньше, на лодках плавать», – рассказала Анастасия. Сейчас она и ее односельчане радуются уже тому, что в момент обрушения моста в реку на нем не было людей, иначе могли быть жертвы.

Напомним, в июле жители села Филькино в Серовском городском округе решили сами построить мост, так и не дождавшись помощи от местных властей, которые ограничились тем, что выдали людям лодку и паромщика. Единственная переправа через Какву обрушилась под КамАЗом осенью 2017 года. В результате ЧП никто не пострадал, но отрезанными от большой земли оказались семьи, живущие на правом берегу реки. В этом году свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». По мнению следствия, местные чиновники знали о сложившейся ситуации, но не принимали мер по обеспечению людей переправой через реку Какву.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 02.09.19

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