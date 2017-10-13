В Первоуральске коммерсанты разрушили Билимбаевский завод, являющийся объектом культурного наследия

В Первоуральске частная организация разрушила исторические объекты Билимбаевского завода, входящего в список объектов культурного наследия. В связи с этим прокуратура требует изъять из собственности юридического лица пострадавшие строения.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в поле зрения надзорного ведомства оказалось ООО «Экрос». Компания использует в своей производственной деятельности комплекс сооружений Билимбаевского завода, построенных в 1733-1840 годах. Среди них: плотина с эстакадой, доменная печь, литейный двор, помещение воздуходувной машины, вагранка. Установлено, что коммерсанты эксплуатируют объекты культурного наследия федерального значения с нарушением требований ФЗ. «Это привело к тому, что они сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии: часть зданий повреждена огнем, другие частично разрушены», – отмечают в прокуратуре.

В результате проведенной проверки прокуратура направила в Первоуральский городской суд иск с требованием об изъятии из собственности у ООО «Экрос» указанных объектов.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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