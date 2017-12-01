Полиция возбудила уголовное дело по факту разрушения старинного Билимбаевского завода в Первоуральске

На Среднем Урале возбудили уголовное дело в связи с разрушением в Первоуральске исторических зданий Билимбаевского завода, входящего в список объектов культурного наследия. Об этом РИА «Новый День» сегодня рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее сообщалось, что в поле зрения надзорного ведомства оказалось ООО «Экрос». Компания использует в своей производственной деятельности комплекс сооружений Билимбаевского завода, построенных в 1733-1840 годах. Среди них: плотина с эстакадой, доменная печь, литейный двор, помещение воздуходувной машины, вагранка. Установлено, что коммерсанты эксплуатировали объекты культурного наследия федерального значения с нарушением требований ФЗ. «Это привело к тому, что они сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, часть зданий повреждена огнем, другие частично разрушены», – отметила собеседница агентства.

В результате проведенной проверки прокуратура направила в Первоуральский городской суд иск с требованием об изъятии из собственности у ООО «Экрос» указанных объектов. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Вместе с тем, по факту разрушения объектов зданий Билимбаевского завода ОМВД России по Первоуральску возбудило уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ «Нарушения требований сохранения и использования объектов культурного наследия». По предварительным данным, объекту культурного наследия нанесен ущерб свыше 14 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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