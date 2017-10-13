В понедельник начнется суд над водителем, в пьяном виде насмерть сбившим двух девочек

В понедельник, 16 октября в Белоярском районном суде начнется процесс по уголовному делу жителя Екатеринбурга, который в мае, будучи пьяным, насмерть сбил двух девочек-подростков.

Об этом сообщил активист движения «Автосправедливость» Максим Едрышов, организация которого представляет на процессе интересы родителей одной из погибших девочек.

Напомним, трагедия случилась вечером 27 мая 2017 года. Около 23.00 в районе 4-го километра дороги Станция Глубокая – поселок Бобровский автомобилист за рулем Honda сбил двух девочек 13 и 14 лет. От полученных травм школьницы скончались на месте ДТП. Сам водитель скрылся с места аварии, но позднее был задержан. Сейчас он находится под стражей.

В СКР отмечают, что найти виновника трагедии удалось благодаря сведениям, полученным от очевидцев. Граждане описали сотрудникам полиции приметы автомобиля обвиняемого – цвет и одну из цифр госномера.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

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