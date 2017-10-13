Полицейские предложили снимать кино о силовиках под присмотром «искусствоведов в погонах»

При создании фильмов и сериалов о полиции было бы целесообразно привлекать профессиональных консультантов системы МВД. Такого мнения придерживаются участники V Международного семинара глав ветеранских организаций уголовного розыска России и стран СНГ.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, правдивость и объективность демонстрации работы органов внутренних дел в современном кинематографе, по мнению ветеранов, оставляет желать лучшего. «Герои» современных фильмов – полицейские, которые постоянно нарушают правила ношения форменной одежды, не соблюдают требования устава, злоупотребляют алкоголем, не брезгуют взятками и рукоприкладством и так далее. Безусловно, такие факты могут иметь место в реальности, но они, как правило, единичны. С такими явлениями система сама активно борется, более того, открыто информирует общественность через СМИ о привлечении к ответственности нарушителей любого ранга, невзирая на их былые заслуги, должности, звания, связи», – рассказал Горелых.

Чтобы улучшить имидж полиции, ветераны предложили подготовить обращение в Минкульт вернуть советскую практику привлечения профессиональных консультантов системы МВД при создании фильмов и телесериалов о деятельности полиции. «В титрах указывались консультанты в звании не ниже генерал-майора, что было нормой как для фильмов о сотрудниках милиции, так и о вооруженных силах, иных силовых ведомств», – напомнил представитель главка.

Напомним, сотрудники полиции – не единственные, кому не нравится, как их профессия показана в кино. Недавно депутат заксо и директор цирка Анатолий Марчевский высказался против показа в России фильма «Оно», где фигурирует зловещий клоун. «Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом», – заявил он.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

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