В стране шейхов не платят налоги, а узбеки – эксперты по отмазкам: особенности национального бизнеса

В арабских странах можно не платить налоги, Казахстан напугал американцев дорогами, Китай умеет решать проблемы, а Узбекистан – первый в умении свалить вину на внешние обстоятельства. Так кратко можно описать особенности ведения бизнеса в разных странах глазами тех, кто там работает. Особенности национального бизнеса обсудили сегодня в ходе круглого стола на форуме электронной коммерции Online Вusiness Russia. «Новый День» приводит мнения предпринимателей.

Сергей Бидус, IT-разработки, работает в Дубае:

«Бизнес в Арабских эмиратах достаточно специфичен, кардинально отличается от других стран. Во-первых, самый яркий показатель – их система безналоговости. Там есть возможность заниматься бизнесом и не платить налоги, но это не значит, что туда сейчас надо всем ломиться и пытаться что-то делать. Потому что вход на этот рынок достаточно высокий. Высокий чек входа – раз, и удержаться там достаточно сложно. И это, на мой взгляд, является плюсом. Потому что туда заходят предприниматели, которые действительно уверены в своем продукте, уверены в своем направлении. Туда не заходят абы кто попробовать бизнес. Как это часто происходит в России: у нас открыть бизнес стоит 3000 рублей, оформили ООО и погнали. Создать интернет-магазин тоже не проблема. И в результате появляются те самые демперы, которые убивают рынок, особенно в электронной коммерции. В эмиратах нет такого количества мелких интернет-магазинов с низкими ценами, там есть крупные серьезные игроки."

Мухамед Эльшаркави, менеджер, Bidus Digital Дубай:

«Я добавлю. Арабская экономика – очень прочная и стабильная. Несмотря на то, что по сравнению с экономикой США, Китая или России арабские страны очень маленькие, их перспективы большие. В течение двух-трех лет мы собираемся стать лидерами в е-коммерции».

Константин Пак (Алма-Ата, Казахстан), генеральный директор торговой площадки Mp.kz:

«Что я могу сказать, чем Казахстан интересен. Это небольшая экономика, но это вторая экономика на постсоветском пространстве. Вообще, Казахстан очень большой импортер, мы импортируем почти все, сами ничего не делаем. Мы экспортируем нефть, природные богатства и покупаем много всего из-за рубежа. Но покупать очень сложно. В Казахстане большая проблема с логистикой, у нас нет выхода к морю, самолетом от нас лететь в ближайшую цивилизацию 4-5 часов в любую сторону. В свое время мы вели переговоры с American Express, там был такой вопрос – банк, выпускающий American Express, обязан предоставить любому пользователю карту взамен утерянной в течение суток. Человек из США прилетает, теряет карту, может позвонить и через сутки получить. Мы просто открыли [географическую] карту и показали. «А, окей, три дня», – сказали нам».

Валерий Балябин, генеральный директор ГК Stan (Екатеринбург, производство промотекстиля):

«Взаимодействовать с Китаем я начал давно, мне было 24 года. И у меня был хороший проводник – это очень важно, когда есть человек, который не пытается тебя обмануть, который рассказывает правила игры, правила входа на этот рынок и правила взаимодействия с компаниями. У него есть внутреннее доверие – он гражданин Китая. Если говорить про сами условия – для меня Китай прежде всего стабильность, начиная от отлаженных бизнес-процессов. Стабильность, хорошее финансовое плечо и, наверное, постоянство. Работа с текстилем – это ручной труд. Они не говорят: мы не смогли потому-то и потому-то. Есть заказчик, конкретное техописание – и они ему следуют. Почему я про это говорю – работа с Узбекистаном другая. У них это нестабильность, вообще бизнес-процессов практически не существует, и всегда ссылаются на внешние факторы, всегда кто-то виноват, но только не они. У них всегда какие-то внешние факторы, но деньги они сейчас хотят получать. Всегда будут говорить, что у них нет электричества, нет воды, проблема с людьми, праздники начались и прочее. [На российском рынке опыта работы у меня] очень мало, и тоже опыт не очень хороший». У нас таможня – это... Сами понимаете. Не просто – пришел, заплатил. А для тебя вот такую лупу возьмут, а давай-ка посмотрим, а почему у тебя цена такая, а давай контейнер смотреть. Сегодня вот прекрасный день, солнце светит, как должен себя таможенник вести? Да как обычно: пятница, да? Значит, раньше среды мы ничего не получим. А казалось бы, надо сказать: «Парни, вы заплатили столько миллионов, нате, быстрее забирайте, пятница же». Нет, это не про нас».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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