В Тавде самодельный аттракцион придавил 4-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело

В городском парке культуры и отдыха Тавды самодельный аттракцион упал на 4-летнего мальчика. По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в августе в парке культуры и отдыха города Тавды был установлен передвижной аттракцион – игровой деревянный стенд, изготовленный кустарным способом. Днем 15 сентября он рухнул на 4-летнего мальчика.

«Ребенок упал на землю, получив телесные повреждения, повлекшие причинение его здоровью вреда средней тяжести. По данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», – уточняют в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что аттракцион был поставлен с ведома администрации городского парка культуры и отдыха Тавды.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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