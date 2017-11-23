В Тавде прекратили дело директора парка, где аттракцион придавил 4-летнего мальчика

Тавдинский городской суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении директора местного парка культуры и отдыха, которое было возбуждено по статье «Халатность». Процессуальное решение СКР было принято после того, как в парке травмировался 4-летний мальчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 15 сентября этого года. В ходе разбирательства выяснилось, что в парке культуры и отдыха Тавды находился передвижной аттракцион – игровой деревянный стенд, изготовленный кустарным способом. Он не был закреплен должным образом и рухнул на 4-летнего мальчика. В результате ребенок получил травмы, квалифицированные как «вред здоровью средней тяжести».

Директора парка суд оштрафовал на 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области. Было учтено, что руководитель учреждения возместил ущерб и совершил преступление впервые. Вместе с тем после инцидента к дисциплинарной ответственности был привлечен ряд должностных лиц.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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