Ездите с пересадками: отмена автобуса до екатеринбургского онкоцентра признана законной (ДОКУМЕНТ)

Прокуратура Екатеринбурга не нашла нарушений в действиях администрации Екатеринбурга, с 1 июля отменившей автобусный маршрут № 10 («Синие Камни» – НПЦ «Онкология»).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с просьбой проверить законность действий мэрии в прокуратуру обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских, указавший на то, что отмена маршрута ущемляет права незащищенных категорий граждан. Напомним, с 1 июля в рамках оптимизации транспортной схемы в городе были отменены рейсы 070 (ост. «Павла Шаманова» – «Учителей»), 063 (ост. «Белая Башня» – «УрФУ»), 024 (ост. «Хладокомбинат № 3» – «2-Новосибирская»), 010 (ост. НПЦ «Онкология» – «Синие Камни»). Это вызвало резкое осуждение со стороны горожан.

После проведения проверки в прокуратуре сообщили, что «транспортное обслуживание населения соответствует существующему пассажиропотоку». В ведомстве ссылаются на утвержденные Минтрансом РФ нормативы, согласно которым в любую точку муниципалитета с населением больше 500 тысяч человек должно быть возможно доехать с двумя (или менее) пересадками. В прокуратуре указывают, что в настоящее время от Южного автовокзала до онкоцентра можно доехать с одной пересадкой: сначала до остановки «Ясная» на автобусах №№ 37, 42, 54, 047, а там пересесть на автобус № 045.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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