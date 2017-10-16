«Колизей» возвращается: в отреставрированном кинотеатре будут показывать ретро-фильмы

В Екатеринбурге вновь откроется кинотеатр «Колизей». Теперь в нем будут показывать шедевры киноклассики, ретроспективы культовых режиссеров и премьерные показы фильмов до их официального старта в кинопрокате.

Торжественное открытие «Колизея» после реконструкции состоится в субботу, 21 октября, в 19:00. «После первого этапа бережной очистки невероятно красивого старинного здания в кинотеатре вновь покажут кино. Причем в полном соответствии эпохе на заре кинематографа: встреча гостей фотографами на красной дорожке, оркестр в колонном зале и блестящая публика, прогуливающаяся по балкону в вечерних платьях и с бокалом игристого. Обязательное условие всех мероприятий – живая музыка. Духовой оркестр ли, легкий фортепианный джаз или кельтская арфа – все это будет идеально смотреться под старинной люстрой этого театра», – сообщает пресс-служба кинотеатра.

К сегодняшнему дню объявлен репертуар на восемь с половиной недель. В ноябре впервые в прокате на широком экране выйдут отреставрированные версии фильмов Федерико Феллини. Чуть позже состоится показ нового фильма Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар» о любовном романе между Годаром и Анной Вяземски. Изысканного зрителя также побалуют HD-версиями фильмов Джима Джармуша, Аки Каурисмяки, Франсуа Озона, Педро Альмодовара и других режиссеров. Все показы будут с субтитрами.

«Самый первый показ октября в новом «Колизее» – фильм «Сила мечты» – пройдет в атмосфере элегантного вечера при свечах и ознаменует концептуальный переворот в репертуарной политике кинотеатра», – отмечается на сайте мэрии.

Напомним, старейший кинотеатр Екатеринбурга закрылся 1 сентября этого года в связи со сменой собственника. Ранее здание конца XIX века в течение 17 лет арендовала компания ООО «Новое кино». Коммерсанты хотели приватизировать объект, но получили отказ, так как «Колизей» относится к памятникам культурного наследия. Летом 2015 года администрация Екатеринбурга отказалась продлевать договор аренды с «Новым кино» и подала в суд о взыскании задолженности по арендной плате в размере 20 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму до 8,3 миллионов рублей. Новым владельцем «Колизея» стал директор другого муниципального кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. Ранее он уже анонсировал, что «Колизей» сменит концепцию, а на крыше здания откроется ресторан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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