После шумихи в СМИ Ирбитский молокозавод спешно отменил закупку «Лексуса» за 7 млн рублей

Ирбитский молокозавод передумал покупать «Лексус» за 7 миллионов рублей. Вероятно, дорогостоящая иномарка «разонравилась» руководству областного предприятия после сообщения о закупке в СМИ и обращения в прокуратуру. Незадолго до скандальной закупки предприятие получило в кредит почти 400 миллионов.

В прокуратуру Свердловской области обратился общественник из Ирбита, которого возмутила закупка от Ирбитского молочного завода (предприятие на 100 % принадлежит Свердловской области через МУГИСО). ОАО планировало потратить на Lexus LX570 6 млн 835 тыс., автомобиль, как указано на сайте госзакупок, требовался «для собственных нужд». Комплектация автомобиля должна быть не ниже не ниже «Luxury +», отделка салона кожей semi-aniline, интерьер под матовый орех, с электрорегулировкой переднего пассажирского сиденья и прочими атрибутами роскоши.

Заявка на дорогостоящее авто была опубликована около шести часов вечера в пятницу. В понедельник, спустя пару часов после первых публикаций о закупке, ее отменили.

Добавим, буквально на днях молокозавод завершил другую закупку – на получение кредитной линии. Сбербанк выдаст в долг предприятию 370 миллионов рублей «на возобновление оборотных средств». В ближайшее же время молокозавод определится с будущим поставщиком одноразовых стаканчиков на общую сумму почти 55 миллионов рублей, судя по всему, речь идет об упаковке для сметаны, стоимость одной штуки около 2 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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