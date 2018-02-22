Навальный прославил поселок Зайково и главу Ирбитского молзавода (ВИДЕО)

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил новое видео, в котором прошелся по директору Ирбитского молокозавода Сергею Суетину. Тому самому, который пытался купить для предприятия Lexus LX570 за 6 миллионов 835 тысяч рублей. Как выяснилось, в поселке Зайково недавно полицией был задержан активист Илья Попов, который расклеивал там листовки в поддержку бойкота выборов президента.

Навальный обличает Суетина

«Представляете, в поселке, блин, Зайково Ирбитского района у полиции не было других дел, как по камерам видеонаблюдения найти этого человека, установить. Его доставили в суд и оштрафовали на тысячу рублей, а потом повезли в заводоуправление Ирбитского молокозавода, принадлежащего государству. Там директор прочитал ему лекцию, что я иностранный агент, что он занимается экстремистской деятельностью, и заставил Илью уволиться. Его уволили за то, что он расклеивал листовки. Я прочитал и разозлился: «Какая скотина этот Сергей Суетин»! Чего ты лезешь к нему? зачем ты считаешь необходимым вызвать его к себе и сказать: «Пиши заявление об уходе, потому что мы должны тебя выгнать за то, что ты клеишь листовки», – говорит в ролике Алексей Навальный.

На видео оппозиционер уточняет, что средняя зарплата на заводе – 25-30 тысяч рублей, а Илья Попов, работавший в должности ученика мастера, получал 10 тысяч рублей в месяц. Далее, отвечая на вопрос, зачем же все-таки директор завода уволил сотрудника, Навальный говорит: «Этот молокозавод государственный не так давно объявлял о закупке автомобиля для этого самого Суетина. Молокозавод. Поселок Зайково. Ирбитский район. Свердловская область. Подумайте о наглости этого человека! Ты работаешь на государственном заводе, не хочу обидеть никого в Зайково, какой-то дыре, и хочешь на государственные деньги купить машину, которую не покупают даже президенты развитых стран».

Напомним, как ранее писал «Новый День», закупка, о которой говорит оппозиционер, действительно была объявлена в октябре 2017 года. Правда, ее быстро отменили. Тогда в прокуратуру Свердловской области обратился общественник из Ирбита, пожаловавшись на нескромность ОАО, 100% акций которого принадлежит Свердловской области через МУГИСО. Завод планировал потратить на Lexus LX570 6 млн 835 тысяч, автомобиль, как указано на сайте госзакупок, требовался «для собственных нужд». Комплектация автомобиля должна быть не ниже «Luxury +», отделка салона кожей semi-aniline, интерьер под матовый орех, с электрорегулировкой переднего пассажирского сиденья и прочими атрибутами роскоши. Заявка на дорогостоящее авто была опубликована около шести часов вечера в пятницу, 13 октября. В понедельник, спустя пару часов после первых публикаций о закупке, ее отменили.

Екатеринбург, служба информации

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