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Вторник, 17 октября 2017, 10:08 мск

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Екатеринбург

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Бензин, зарплата, налоги: расходы екатеринбургских транспортников лягут на область

Бензин, зарплата, налоги: расходы екатеринбургских транспортников лягут на область

Областным властям придется предусмотреть в бюджете 2018 года средства на текущие расходы транспортных предприятий Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал в эфире «41 канала» замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков по итогам вчерашней встречи губернатора Евгения Куйвашева и Александра Якоба.

По словам Корюкова, современное транспортное обслуживание в Екатеринбурге – один из важнейших приоритетов городских властей на будущий год, особенно с учетом проведения матчей ЧМ-2018. «Мы ожидаем от 40 до 80 или даже 100 тысяч гостей, для которых очень важно будет вовремя доехать от одного пункта до другого», – подчеркнул чиновник. Корюков пояснил, что городским транспортникам необходимы средства на текущие расходы: содержание транспорта, оплату электроэнергии, бензина, зарплату, уплату налогов. Со стороны губернатора, заявил он, этот вопрос нашел поддержку. Сумму он не называл, но ранее .

Напомним, ежегодно при верстке областного бюджета финансирование муниципального транспорта Екатеринбурга между городскими и областными властями.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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