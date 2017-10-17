Бензин, зарплата, налоги: расходы екатеринбургских транспортников лягут на область

Областным властям придется предусмотреть в бюджете 2018 года средства на текущие расходы транспортных предприятий Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал в эфире «41 канала» замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков по итогам вчерашней встречи губернатора Евгения Куйвашева и Александра Якоба.

По словам Корюкова, современное транспортное обслуживание в Екатеринбурге – один из важнейших приоритетов городских властей на будущий год, особенно с учетом проведения матчей ЧМ-2018. «Мы ожидаем от 40 до 80 или даже 100 тысяч гостей, для которых очень важно будет вовремя доехать от одного пункта до другого», – подчеркнул чиновник. Корюков пояснил, что городским транспортникам необходимы средства на текущие расходы: содержание транспорта, оплату электроэнергии, бензина, зарплату, уплату налогов. Со стороны губернатора, заявил он, этот вопрос нашел поддержку. Сумму он не называл, но ранее при согласительных процедурах обсуждалась цифра свыше 800 млн рублей.

Напомним, ежегодно при верстке областного бюджета финансирование муниципального транспорта Екатеринбурга становится предметом горячих дискуссий между городскими и областными властями.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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