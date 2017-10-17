На пост главы Серова претендуют действующий мэр, промышленник и москвич

В Серове завершился прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили в аппарате гордумы, в конкурсе будут участвовать трое. Это действующая глава Серова Елена Бердникова, начальник управления производственно-технического комплекса ПАО «Надеждинский металлургический завод» Владимир Чертовиков и ведущий инженер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа» Александр Малков.

Первый этап конкурса (проверка достоверности представленных сведений и соответствия их установленным требованиям) завершится 21 ноября.

Серов, Служба информации РИА «Новый День»

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