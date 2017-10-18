Сибирцева: «Запретить ездить на велосипедах возле школы мы не можем»

Руководитель департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прокомментировала ЧП с ребенком и велосипедистом у 9-й гимназии. По ее словам, администрация не может сделать ничего, чтобы предотвратить такие ДТП.

Как отметила Сибирцева, сотрудники гимназии отреагировали на аварию профессионально и адекватно, ребенка, которого сбил велосипедист, тут же госпитализировали, все положенные госструктуры были поставлены в известность. Но меры, которые может принять учебное заведение, ограничиваются только разъяснениями ПДД – как ребенку-пешеходу, так и велосипедисту.

«Девятая гимназия практически единственная в городе, которая выходит прямо на улицу. Огородить крыльцо забором мы не можем, запретить проезжать мимо гимназии на велосипеде не можем. Запретить детям выходить из школы на улицу также не можем», – прокомментировала Сибирцева.

Напомним, на днях велосипедист на тротуаре сбил мальчика около гимназии № 9. Ребенок получил многочисленные ушибы, у него повреждены три постоянных зуба, один из них – под корень. Судя по записям камер наблюдения, велосипедист уехал дальше по Ленина, пересек улицу Карла Либкнехта, затем Восточную, а потом направился в сторону УПИ, не попытавшись помочь ребенку, которого сбил. Пока покинувший место ДТП не найден.

Сбил ребенка

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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