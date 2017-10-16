Напротив девятой гимназии пятиклашку на полной скорости сбил велосипедист (ВИДЕО)

Напротив гимназии №9 неизвестный велосипедист на полной скорости сбил ребенка.

Велосипедист на полной скорости сбил ребенка

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок получил многочисленные ушибы, у него повреждены три постоянных зуба, один из них – под корень, написала его мать Екатерина у себя на странице в социальной сети. Согласно камерам наблюдения велосипедист уехал дальше по Ленина, пересек улицу Карла Либкнехта, затем Восточную, а потом направился в сторону УПИ. Пока покинувший место ДТП не найден.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили: «По данному факту, 12 октября, на место происшествия выезжал экипаж ДПС ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. В рамках доследственной проверки сотрудники полиции опросили мать и пострадавшего пятиклассника 2007 года рождения. Ребенок направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Отделом дознания городской Госавтоинспекции возбуждены и расследуются два административных производства по статье 12.24 КоАП Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и 12.27 КоАП Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника. Всех очевидцев данного инцидента просьба обращаться в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу по телефонам: (343) 257-16-63, 263-19-02».

Видео с камер наблюдения смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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