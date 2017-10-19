ГИБДД опубликовала новые фото велосипедиста, сбившего ребенка у гимназии: идет розыск очевидцев (ФОТО)

В ГИБДД продолжают поиск велосипедиста, который сбил ребенка у девятой гимназии – первая неделя поисков успехом не увенчалась. Полицейские просят нарушителя самостоятельно прийти с повинной. Опубликованы фото виновника аварии.

Напомним, ДТП, которое стало одним из самых обсуждаемых в Екатеринбурге за последние дни, случилось 12 октября. Напротив гимназии №9 неизвестный велосипедист на полной скорости сбил десятилетнего мальчика, после чего спешно уехал. Ребенок получил многочисленные ушибы, у него повреждены три зуба. Как выяснилось после отсмотра видео с камер, любитель двухколесного транспорта в принципе не соблюдает ПДД, к примеру, не спешивается на пешеходных переходах.

«По обстоятельствам данного ДТП возбуждено два административных производства – по статье 12.24 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сотрудниками Госавтоинспекции изучено видео и установлено, что велосипедист в нарушение требований Правил дорожного движения передвигался по тротуару, где отсутствует велосипедная дорожка, которая в соответствии с ГОСТом 52289 должна быть обозначена дорожной разметкой и дорожным знаком 4.4.1», – сообщили в ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

Велосипедист на полной скорости сбивает ребенка

В ГИБДД просят тех, кто мог видеть этого велосипедиста в лицо, позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД Екатеринбурга по телефонам: 02, 263-19-02, 8-908-63-24-367. Нарушителю же рекомендуется самому явиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Разина, 20, к. 115, – для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

«Напоминаем, что велосипедист – такой же участник движения, как мотоциклист или водитель автомашины. Соответственно, на него распространяются все требования, предусмотренные ПДД. Велосипедист, в случае отсутствия специальной велодорожки, должен ехать по проезжей части справа. Если по каким-то причинам нет возможности двигаться по дороге, велосипедисту следует двигаться по обочине. И лишь в крайнем случае допускается движение по тротуару, где велосипедисты обязаны пропускать пешеходов. Во всех случаях, когда велосипед создает им помехи, водитель обязан спешиться и вести велосипед руками. За нарушение ПДД велосипедистами, как и любыми другими участниками дорожного движения, предусмотрена административная ответственность», – напоминают в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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