Дискриминация по-куйвашевски: ради  выполнения путинского поручения губернатор забыл о законах

Выбор будущих министров экономики и инвестиций Свердловской области пройдет с нарушением законодательства. Указом губернатора Евгения Куйвашева претендентов будут дискриминировать по возрастному признаку.

Как ранее сообщал «Новый День», опубликованы требования к участникам конкурса на замещение должностей министров экономики и инвестиций Свердловской области. Таким образом глава Свердловской области Евгений Куйвашев выполнил поручение президента – Путин 10 сентября поставил вновь избранным губернатором задачу формировать правительство открыто, по конкурсу. По задумке, это должно показать, что в стране работают социальные лифты. И сегодня на портале правовой информации появились два документа о министерских вакансиях: объявление и указ. С объявлением чиновникам справиться удалось, а вот текст указа, который подписал губернатор, вполне может заинтересовать прокуратуру.

Согласно п. 6 в положении указа, «право на участие в открытом наборе имеют граждане российской Федерации, достигшие возраста 30 лет». Такая дискриминация противоречит законодательству.

Статья 21 ФЗ «О государственной гражданской службе» устанавливает минимальный возраст для служащих в 18 лет. Статья 12 областного закона «Об особенностях государственной гражданской службы в Свердловской области также устанавливает минимальный возраст в 18 лет. Статья 3 Трудового кодекса РФ прямо запрещает ограничения по возрасту. Имеющиеся в статье исключения не применимы к должности министра субъекта РФ.

Отметим, в России для политиков есть некоторые возрастные ограничения – к примеру, Конституция запрещает быть президентом людям моложе 35 лет, депутатом Госдумы не стать до 21 года. Есть «фильтр» и для губернаторов – 30 лет.

При этом министрами в России уже становились люди, которым не было 30. К примеру, в мае 2012 года, за месяц до своего тридцатилетия, министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был назначен Николай Никифоров. До этого он был министром информатизации и связи Татарстана, к моменту этого назначения ему было 27 лет. В Свердловской области также брали на должность министра людей, которым не исполнилось 30: при Мишарине главным по финансам стал 28-летний Константин Колтонюк.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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