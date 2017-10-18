МВД прекратило «испанское» уголовное дело совладельца УГМК и Дерипаски

Следственный департамент МВД РФ прекратил уголовное дело в отношении миллиардеров Олега Дерипаски (президент «Русала») и Искандера Махмудова (совладелец УГМК). Оно было передано в Москву властями Испании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело было возбуждено в Испании в 2009 году. Местные власти подозревали, что Дерипаска и Махмудов были связаны с измайловской ОПГ, а также могли иметь отношение к «отмыванию» денег через фирму Vera Metallurgica. Поводом для начала следствия стало задержание криминального авторитета Геннадия Петрова, обвинявшегося в легализации средств, полученных от преступной деятельности. При обыске у него нашли документы об операциях по выводу средств через Vera Metallurgica, которую многие называли дочерней структурой Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В 2011 году данное дело было передано для дальнейшего расследования в Россию.

Дерипаска и Махмудов уже имели в нем статус обвиняемых. Отменять его МВД не стало. Российские следователи неоднократно допрашивали Дерипаску и Махмудова. Однако в 2017 году было принято решение прекратить расследование по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть фактически Дерипаска и Махмудов значились бы лицами, преступившими закон. Поэтому решение следствия их категорически не устроило, оно было оспорено. В результате данное постановление отменили, и недавно было вынесено новое. По нему дело прекратили за отсутствием события преступления.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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