Жители Дегтярска проиграли в Уставном суде битву за прямые выборы мэра

Уставный суд Свердловской области вынес решение по иску жителей Дегтярска, которые пытались оспорить областной закон о введении в этом городе единственно возможной формы избрания главы – по представлению конкурсной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», истцам не удалось доказать, что в ст. 5 оспариваемого закона 85-ОЗ существует правовая неопределенность. Напомним, в законе установлен единственно возможный способ избрания главы – по конкурсу – для городских округов, в которых имеется «высокая степень концентрации возложенных на такие городские округа государственных полномочий и (или) численность населения таких городских округов свыше 300 тысяч человек». В судебном заседании 27 сентября представитель истцов Антон Кудряков заявил, что критерий «высокая степень концентрации полномочий» является неопределенным.

Однако сегодня суд вынес решение, ссылаясь на то, что «правовая определенность норм не исключает использования оценочных понятий». По мнению суда, формулировка закона содержит «общепринятые» понятия и не требует дополнительных разъяснений, а потому никакого несоответствия областному Уставу в оспариваемом законе нет. Отрицательный отзыв думы Дегтярска на законопроект был принят судом во внимание, но решающим фактором оказалось то, что большинство других городских дум, где прямые выборы мэров были отменены тем же законом, его поддержали.

«А чего еще было ожидать!» – прокомментировал решение истец – бывший председатель думы Дегтярска Николай Перков.

Напомним, два года назад с похожим иском в Уставный суд обращались жители Березовского, которым также было отказано.

Дегтярск, Евгения Вирачева

Дегтярск. Другие новости 19.10.17

В Нижнем Тагиле начали судить «борзого» управляющего завода, которого «отметил» Путин. / С гендиректора «Уником Партнер» требуют 65 миллионов за любовь к премиям и риску. / В Нижнем Тагиле возбуждено очередное дело из-за невыплаты зарплаты. Прокуратура проводит проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»