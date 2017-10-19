Суд обязал еще одну свердловскую больницу выдавать бесплатные бахилы

Прокуратура через суд заставила еще одну свердловскую больницу выдавать пациентам бесплатные бахилы.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в Пышминской центральной районной больнице. Приходившие на прием к врачу люди были вынуждены покупать одноразовые бахилы в аптечном киоске или специальных автоматах. По иску прокуратуры Камышловский районный суд обязал медицинское учреждение обеспечить пациентов бахилами на безвозмездной основе.

Такое же нарушение закона было выявлено этим летом в Ирбитской центральной городской больнице. На проблему обратил внимание местный общественник, после чего прокуратура подала аналогичный иск в суд и выиграла дело.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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