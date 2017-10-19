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Четверг, 19 октября 2017, 10:57 мск

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Суд обязал еще одну свердловскую больницу выдавать бесплатные бахилы

Суд обязал еще одну свердловскую больницу выдавать бесплатные бахилы

Прокуратура через суд заставила еще одну свердловскую больницу выдавать пациентам бесплатные бахилы.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в Пышминской центральной районной больнице. Приходившие на прием к врачу люди были вынуждены покупать одноразовые бахилы в аптечном киоске или специальных автоматах. По иску прокуратуры Камышловский районный суд обязал медицинское учреждение обеспечить пациентов бахилами на безвозмездной основе.

Такое же нарушение закона было выявлено этим летом . На проблему обратил внимание местный общественник, после чего прокуратура подала аналогичный иск в суд и выиграла дело.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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