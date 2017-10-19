Судьба мандата Буркова будет решаться в воскресенье

Вопрос о том, кто займет место врио губернатора Омской области Александра Буркова в Государственной думе, по-прежнему остается открытым.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в партии «Справедливая Россия», все, кто был с Бурковым в одном территориальном списке, получили настоятельную просьбу отказаться от притязаний на мандат. Говорят, что пока из шести человек отказ не подписали двое – академик Валерий Черешнев и депутат заксо Андрей Жуковский.

Заседание президиума генсовета партии, которое предположительно могло состояться сегодня, перенесено – возможно, именно из-за этого. Как сообщает сегодня «Ъ» со ссылкой на лидера эсеров Сергея Миронова, президиум соберется в воскресенье, 22 октября.

Напомним, ранее высказывались предположения, что партия при передаче мандата захочет «отблагодарить» одного из своих спонсоров. В качестве возможного преемника Буркова называют президента Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакара Арсамакова, проигравшего в Воронежской области прошлогодние выборы в Госдуму.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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