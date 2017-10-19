Утонувший в нижнетагильском бассейне мальчик болел астмой

У семилетнего мальчика, который 2 октября утонул в бассейне спортивной школы «Спутник», был диагноз «бронхиальная астма».

Он состоял на учете в городском медучреждении, но, поскольку с 2014 года приступов не было, врачи допустили его до занятий плаванием, пишет тагильский портал «Новый город». После трагедии в мэрии задумались о возвращении в штатное расписание спортшкол ставок медиков, которые были сокращены в 2008-2009 гг.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщили, что причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия или закрытие дыхательных путей водой (утопление). Но окончательные результаты вскрытия будут готовы только в конце месяца.

Известно, что погибший мальчик хорошо плавал и давно занимался спортом. По факту ЧП расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 19.10.17

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