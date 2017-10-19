За один день в Свердловской области поезда насмерть сбили двух мужчин

Двое мужчин были вчера смертельно травмированы поездами в двух разных точках Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, первый несчастный случай произошел вчера утром на 6 пикете 73 километра станции Арамиль. Там был смертельно травмирован мужчина 1961 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.

Второй случай произошел поздно вечером, в 23 часа 20 минут на 6 пикете 1611 километра на станции Ревда. Машинист пассажирского поезда сообщением «Нижневартовск – Волгоград», заметив мужчину, идущего в габарите движения поезда, подал сигналы повышенной громкости, на которые мужчина не отреагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Личность погибшего устанавливается.

Арамиль, Ревда, служба информации РИА «Новый День»

Арамиль, Ревда. Другие новости 19.10.17

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