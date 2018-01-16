За год под колесами поездов на Урале погибло 83 человека

За прошлый год под колесами поездов в Свердловской области погибли 83 человека, среди которых есть дети. При этом количество ЧП снизилось.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, за год травмы получили 129 человек, из 83 погибших – пятеро дети. При этом динамика положительная: общее число происшествий снизилось на 14 %. В 2016 году погибших детей было практически в два раза больше.

«Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям, в том числе в наушниках и капюшонах, которые не позволяют слышать сигналы приближающегося поезда, а также пересечение путей вне специально оборудованных мест», – отмечают железнодорожники.

Екатеринбург, служба информации

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