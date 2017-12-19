Под Первоуральском грузовой поезд насмерть сбил пенсионера

В Свердловской области следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на железной дороге, который перебегал пути перед движущимся поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

«По предварительным данным, 18 декабря на 9-м пикете 1770-го километра 2-го пути станции Первоуральск грузовым поездом смертельно травмирован 60-летний мужчина, который перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе уральского СУ на транспорте СК России. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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