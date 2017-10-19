«Денег больше нет»: автосалоны в Екатеринбурге внезапно свернули программы господдержки

В Екатеринбурге и других российских городах с сегодняшнего дня досрочно приостановили действие государственных программ, позволявших купить новую машину с 10-процентой скидкой. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Эта новость стала неожиданностью и для дилеров, и для покупателей. Судя по всему, банки-партнеры исчерпали денежные лимиты до официального срока окончания программ 31 декабря. Но многие претенденты на дисконт уже успели оформить займы, а субсидии могут и не получить.

«Подавали заявки на субсидию в несколько банков, везде получили отказ. Сотрудники кредитных учреждений заявляют: программы больше не работают, какая-то подробная информация, может быть, будет через несколько дней. Сейчас же никто не может сказать, будут ли госпрограммы работать в дальнейшем», – рассказал РИА «Новый День» сотрудник одного из автосалонов Volkswagen в Екатеринбурге. «Программы действительно больше не работают. С сегодняшнего дня все банки отменили их действие», – подтвердили тревожную информацию в шоу-руме дилера Hyundai. Аналогичные ответы дают сегодня в автосалонах Skoda, Renault, Toyota, Lada и Ford, которые выпускают на российских заводах.

По данным отраслевых СМИ, банки выбрали лимит средств, зарезервированных в бюджете под указанные госпрограммы, – 3,75 млрд рублей. В Министерстве промышленности РФ отмечали, что благодаря скидкам удастся продать 58 тысяч «льготных» автомобилей стоимостью до 1,45 млн рублей. Судя по всему, квоту освоили раньше, чем завершился календарный год.

Госпрограммы, которые позволяли покупателям машин российской сборки получить скидку в 10 процентов, начали действовать 1 июля и были рассчитаны на полгода. С их помощью клиенты могли экономить до 150 тысяч рублей. Теперь же за новенькую иномарку придется платить ее полную стоимость, клиентам предлагают перезаключить договор без скидки.

При этом на специализированных форумах автолюбители жалуются, что без субсидий остались даже те, кто уже оформил кредитный договор. «Мною был вынесен первоначальный взнос за Hyundai, подписаны документы, одобрен кредит с учетом скидки по госпрограмме «Семейный автомобиль». Я продала старую машину. А сейчас документы заворачивают в Москве. Говорят: все, поезд ушел, денег по госпрограммам больше нет. В автосалоне вынуждают покупать новый автомобиль без 10-процентного дисконта и под бешеные проценты. Мы такие не одни», – написала на одном из городских автомобильных форумах Екатеринбурга автоледи Оксана Пономарева. В ответ участники обсуждения рекомендуют обратить внимание на другую программу, когда государство компенсирует часть банковской ставки.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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