российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 ноября 2017, 09:47 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге банкротят автосалоны «Независимость» за двухмиллиардный долг

В Екатеринбурге банкротят автосалоны «Независимость» за двухмиллиардный долг

«Газпромбанк» банкротит филиалы автодилера «Независимость» в Екатеринбурге. Общая сумма долга – более 2 млрд рублей.

В Арбитражный суд Свердловской области поступили три иска «Газпромбанка» – к ООО «Независимость Екатеринбург М», «Независимость Екатеринбург К» и «Независимость недвижимость Урал». Первые два занимаются реализацией автомобилей – «Форда» и «Мазды», основной вид деятельности третьего должника, по данным ЕГРЮЛ, – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Иски к производству еще не приняты, дата рассмотрения не назначена. В общей сумме «Газпромбанк» пытается взыскать более 2 млрд 230 миллионов рублей.

Добавим, на сегодняшний день компания реализует в Екатеринбурге четыре марки автомобилей – Mazda, Ford, Peugeot, Mitsubishi, все они работают по одному адресу на улице Металлургов. «Независимость» позиционировалась как официальный дилер ряда иномарок в России, однако теперь на сайтах «Мазды» и «Форда» нет информации о том, что их официально представляет эта компания. В этом году у «Независимости» отозвали лицензии на БМВ и «Вольво». Официальный сайт Peugeot пока подтверждает, что компания – официальный дилер в России.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

В Верх-Исетском районе назначен новый глава вместо осужденного Бреденко. / «Гугл» повысил Орлова до губернатора. / На Урале владелец собаки, искусавшей 7-летнюю девочку, заплатит 3 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Денег больше нет»: автосалоны в Екатеринбурге внезапно свернули программы господдержки

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил 2,5 года колонии

В Екатеринбурге ребенка-инвалида с билетом высадили из автобуса. Прокуратура начала проверку

Анонсы событий /

Дополнение к анонсам

Маматов подал в суд на «Малину» и грозит банкротством «Контент-королю»

Все новости