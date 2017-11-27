В Екатеринбурге банкротят автосалоны «Независимость» за двухмиллиардный долг

«Газпромбанк» банкротит филиалы автодилера «Независимость» в Екатеринбурге. Общая сумма долга – более 2 млрд рублей.

В Арбитражный суд Свердловской области поступили три иска «Газпромбанка» – к ООО «Независимость Екатеринбург М», «Независимость Екатеринбург К» и «Независимость недвижимость Урал». Первые два занимаются реализацией автомобилей – «Форда» и «Мазды», основной вид деятельности третьего должника, по данным ЕГРЮЛ, – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Иски к производству еще не приняты, дата рассмотрения не назначена. В общей сумме «Газпромбанк» пытается взыскать более 2 млрд 230 миллионов рублей.

Добавим, на сегодняшний день компания реализует в Екатеринбурге четыре марки автомобилей – Mazda, Ford, Peugeot, Mitsubishi, все они работают по одному адресу на улице Металлургов. «Независимость» позиционировалась как официальный дилер ряда иномарок в России, однако теперь на сайтах «Мазды» и «Форда» нет информации о том, что их официально представляет эта компания. В этом году у «Независимости» отозвали лицензии на БМВ и «Вольво». Официальный сайт Peugeot пока подтверждает, что компания – официальный дилер в России.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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