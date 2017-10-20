С понедельника по Макаровскому мосту начнут ходить только два трамвая

Уже в понедельник, 23 октября, движение по Макаровскому мосту будет открыто, но новые перекрытия не исключены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в эфире радиостудии «Город FM» замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов. По его словам, в понедельник по мосту будет открыто автомобильное движение в обе стороны, а также реверсивное движение трамваев. Он уточнил, что ходить по мосту будут трамваи только кольцевых маршрутов – № 3 и № 21, остальные, например, маршруты №№ 5 и 7, по улице Челюскинцев ходить по-прежнему не будут. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока не будет построена новая часть моста и трамвайные рельсы не будут перенесены на нее. Ожидается, что работы продолжатся около трех лет.

Евгений Архипов не исключает, что при работах придется снова перекрывать движение по мосту, но когда и на какие сроки – он ответить затруднился. «Все зависит от того, как старый мост будет себя вести. Как поведут себя конструкции», – рассказал он.

Напомним, вчера рабочие, выполняющие реконструкцию Макаровского моста, приступили к важному этапу – они разрезают балки большой циркулярной пилой.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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